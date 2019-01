Weitere Clownvisiten auf der Kinderabteilung im Spital Visp

Vergangenen Donnerstag überreichte Clownin Filu im Namen des Vereins «Clownvisite» der Stationsverantwort­lichen der Kinder­abteilung im Spital Visp neun Gutscheine.

Dank verschiedener Spenden können die Clownvisiten auf der Kinderabteilung im Spital Visp 2019 weiterhin regelmässig einmal im Monat stattfinden. Clownin Filu überreichte der Stationsleiterin Lucia Eggel Fülscher und ihren Mitarbeiterinnen neun Gutscheine für weitere Clownvisiten.

Einmal im Monat kommen Kinder, welche sich auf der Kinderabteilung im Spital Visp in Pflege befinden, in den Genuss eines Clownbesuchs. Während zwei Stunden besucht die Clownin die Kinder in ihren Zimmern, sorgt für heitere Momente und erleichtert ihnen so den Spitalaufenthalt.

Mittlerweile sind Pflegende und Clownin ein gut eingespieltes Team. Vor jeder Visite wird abgesprochen, wer besucht werden darf und wer nicht. Ein Scherz oder eine lustige Episode mit den Angestellten oder Ärzten liegt allemal drin.

pd/tma

18. Januar 2019, 19:00

Artikel teilen