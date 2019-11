Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen erneut bestes Winterhotel mit vier Sternen

Bereits zum neunten Mal hat die «SonntagsZeitung» das grosse Rating der besten Winterhotels in der Schweiz verfasst. Dabei stieg das Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen in Saas-Almagell bei den Vier-Sterne-Hotels zur neuen Nummer eins auf. Schweizweit wurden insgesamt 75 Betriebe besucht.

Bei den besten Häusern mit vier Sternen gibt es eine neue Nummer eins, schreibt die «SonntagsZeitung» zum diesjährigen Sieger Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen in Saas-Almagell. Die Walliser Perle leuchte so schön wie nie zuvor, das Hotel setze in der Kategorie gar neue Massstäbe, heisst es weiter.

Im Hotel-Rating des vergangenen Jahres belegten die Walliser Gastgeber Esther und Fabian Zurbriggen noch den zweiten Platz; das Vier-Sterne-Hotel in Saas-Almagell wurde in den vergangenen Jahren aber bereits zwei Mal als bestes Winterhotel in der Schweiz in seiner Kategorie ausgezeichnet. Gemäss Mitteilung hat der Walliser Betrieb aufgrund seiner «natürlichen Herzlichkeit» geglänzt, «Servicequalität und Professionalität auf allen Hirarchiestufen sind vom feinsten». Weiter vermochte das Vier-Sterne-Hotel der Familie Zurbriggen aufgrund seiner «famosen Loft-Wellness-Suiten» sowie wegen der «ungemein attraktiven Angebote und einem schier unübertrefflichen Preis-Leistungs-Verhältnis» zu überzeugen.

Insgesamt 16 Walliser Hotelbetriebe rangiert

Neben dem dem Hotel Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen sind in der Kategorie «25 beste Winterhotels mit vier Sternen» aber noch weitere Walliser Hotelbetriebe zu finden: Das Backstage Hotel Vernissage in Zermatt belegt den 9. Platz und macht damit im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gut. Dahinter folgt auf Rang 10 das Zermatter Haus Unique Hotel Post, welches 2018 noch Platz 13 belegte. Das Hotel Alex in Zermatt kletterte von Rang 15 im vergangenen Jahr neu auf Rang 13, das Hotel Schweizerhof in Saas-Fee konnte mit Platz 20 seine Position von 2018 verteidigen. Neu ist im diesjährigen Rating der «SonntagsZeitung» das Romantik Hotel Julen in Zermatt auf Rang 23 zu finden.

Bei den 25 besten Winterhotels mit fünf Sternen werden insgesamt sechs Walliser Hotels gelistet, davon befinden sich deren fünf im Matterhorndorf. Das Riffelalp Resort in Zermatt belegt in der Fünf-Sterne-Kategorie den 8. Platz und konnte sich damit klar gegen die anderen fünf Walliser Häuser durchsetzen. Erst auf Platz 16 folgt das Grand Hotel Zermatterhof, auf Rang 17 das Zermatter Hotel Cervo, welches auch im vergangenen Jahr mit dem 17. Platz bedacht wurde. Dahinter rangiert auf Platz 18 das Guarda Golf in Crans-Montana, worauf mit The Omnia Mountain Lodge auf Platz 20 erneut ein Zermatter Haus folgt. Von Platz 22 im vergangenen Jahr auf Platz 23 ist schliesslich das Zermatter Hotel Mont Cervin Palace abgestiegen.

Vier Walliser Hotelbetriebe sind schliesslich in der Kategorie «25 beste Winterhotels mit drei Sternen und Lodges» zu finden. Das Hotel Bettmerhof auf der Bettmeralp kann mit Platz 12 im Rating im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gut machen. Neu auf der Liste der besten Winterhotels in der Schweiz ist das Hotel Waldhaus in Leukerbad zu finden (Rang 17). Das Hotel La Couronne in Zermatt folgt auf Platz 19, das Hotel Bellerive, ebenfalls im Matterhorndorf, rangiert auf Platz 23.

24. November 2019, 13:00

