Wer trommelt am besten?

Lukas Kaisig wurde in der Kategorie Play Along Walliser Meister Foto: Walliser Bote

Gestern ging es im Briger Kollegium um das richtige Taktgefühl. Am 16. Walliser Percussionisten- und Drummer Wettbewerb waren grosse Talente zu sehen. Gleich drei Oberwalliser dürfen sich nun Walliser Meister nennen.

In unterschiedlichsten Kategorien boten junge Musiktalente gestern im Briger Kollegium spannende Vorträge. Im Finale ging es dann besonders spannend zu. In drei von sechs Kategorien schafften es Oberwalliser zuoberst auf das Treppchen.

Timo Murmann aus Gampel siegte in der Kategorie Drum-Set, Lukas Kaisig aus Visp in der Kategorie Play Along und Maxime Pubanz aus Visp in der Kategorie Marimbaphon.

Nach den Finalvorträgen spielten die Oltener «Rhythm Talk» ein beeindruckendes Konzert. Drei Drummer zeigten wie die verschiedenen Instrumente miteinander reden und sich gemeinsam in Ekstase spielen.

Mehr Informationen zum Percussionisten- und Drummer-Wettbewerb lesen Sie im «Walliser Bote» vom 12. November.

mgo

11. November 2018, 11:30

Artikel teilen