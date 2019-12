Werner Jordan neu im Vorstand von Forum Handicap Wallis

Der künftige Stadtrat von Brig-Glis, Werner Jordan, ist neu im Vorstand von Forum Handicap Wallis. Er folgt auf alt Staatsrat Thomas Burgener.

Am Dienstag wählte die Generalversammlung des Vereins Forum Handicap Wallis in Siders den künftigen Stadtrat von Brig Glis, Werner Jordan, in den Vorstand. Gemäss Mitteilung ersetzt er dort alt Staatsrat Thomas Burgener, der im Verband vier Jahre als Vizepräsident wirkte. Als weiterer Oberwalliser arbeitet Christophe Müller im Vorstand mit.

Jordan ist bei den SBB Leiter Handicap und dort für die Belange der reisenden Menschen mit Behinderung verantwortlich. Namentlich liegt die Umsetzung des Bundesgesetzes für Menschen mit einem Handicap in seinem Verantwortungsbereich. Ferner nimmt Jordan im Vorstand von Autismus Wallis Einsitz.

Der Verein Forum Handicap Wallis ist der Dachverband der Walliser Organisationen für Menschen mit Behinderung. Ihm sind 36 Vereine und Verbände - auch Procap Oberwallis und Mitmänsch Oberwallis - angeschlossen. Forum Handicap Wallis arbeitet für eine integrative Gesellschaft.

04. Dezember 2019, 18:14

