Wespen griffen Schulkinder an

In der Region Eischoll/Unterbäch haben am vergangenen Freitag Wespen eine Gruppe von Schulkindern attackiert.

Zehn Kinder der Schulklasse, die sich auf einer Schulreise befand, wurden gestochen und mussten nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort zur Untersuchung und Überwachung ins Spital Visp transportiert werden, wie die Air Zermatt mitteilte. Zwei der jungen Patienten wurden stationär weiterbehandelt. Bei der Rettungsaktion waren drei Helikopter der Air Zermatt gleichzeitig im Einsatz.

Zu einem weiteren Einsatz wurde eine Rettungscrew in der Nacht auf Samstag aufgeboten. Am Lion-Grat, auf der italienischen Seite des Matterhorns, waren zwei Bergsteiger in Not geraten. Sie wurden ins Spital von Visp geflogen. Nach Angaben des Helikopterunternehmens gestaltete sich die Rettung der beiden Alpinisten aufgrund der Wetterverhältnisse sehr schwierig und dauerte mehr als drei Stunden.

Die Air Zermatt stellte ausserdem bei dem Mountainbike-Rennen Swiss Epic den Rettungsdienst und die medizinische Versorgung auf der Strecke sowie im Medical Center sicher. Dreimal wurde der Rettungshelikopter für die Versorgung von verletzten Rennteilnehmern aufgeboten. Sechs weitere Patienten wurden stationär versorgt und etwa 80 Fahrer im Ziel ambulant behandelt, wie aus der Medienmitteilung weiter hervorgeht.

wb

17. September 2018, 08:14

Artikel teilen