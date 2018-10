Wolken und Regen prägen das Wettergeschehen im Oberwallis

Wetterlage | Wetter am Wochenende

Ab Samstag gehört der goldene Herbst der Vergangenheit an. In den kommenden Tagen herrscht ausgesprochen trübes, sehr nasses und deutlich kälteres Wetter vor (Archivbild). Foto: Willy Zengaffinen

Am Samstag ist seit langer Zeit wieder einmal ganztags trüb und nass, die Regenschauer verstärken sich tagsüber weiter. Zugleich gehen die Temperaturen markant zurück. Nach einer kurzen Föhn-Einlage am Sonntag muss ab Montag im Oberwallis mit weiteren kräftigen Regenschauern gerechnet werden.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, muss im Süden in den kommenden Tagen teilweise mit kräftigen Niederschlägen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt dabei bis Montag bei 1500 bis 2500 Meter, ab Dienstag etwas tiefer.

Im Wallis lassen Schnee und Regen am Sonntag etwas nach. Nach einem kurzen Föhnstoss im Rhonetal verstärken sich jedoch die Niederschläge am Wochenbeginn. Bis Ende Monat fallen gebietsweise 50 bis 300 Liter (Gondo) pro Quadratmeter. Bis Samstagabend sinkt die Schneefallgrenze bereits auf 1300 Meter im Goms und auf 1900 Meter auf der Simplonsüdseite.

Gesamthaft können bis Donnerstag weit über 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Am meisten Niederschlag fällt dabei am Montag. Auch wenn sich der Niederschlag über mehrere Tage verteile, so MeteoNews weiter, bestehe bei solch hohen Niederschagsmengen die Gefahr von Überflutungen und Murgängen. Die bisher grosse Waldbrandgefahr dürfte nach den Regenschauern jedoch der Vergangenheit angehören.

Im Norden liegt die Schneefallgrenze bei tagsüber sinkenden Temperaturen am Samstagabend verbreitet unter 1000 Meter. Im Laufe der Nacht sinkt die Schneefallgrenze bei weiteren Niederschlägen weiter, sodass sogar teilweise nasse Flocken bis ins Flachland möglich sind. Weiss dürfte es aber deswegen in den tiefsten Lagen höchstens örtlich werden. Morgen Sonntag klingen die Niederschläge im Norden langsam ab, und in der Höhe stellt sich eine markante Milderung ein.

pd / pan

27. Oktober 2018, 13:25

