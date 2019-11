Tief Günter bringt Neuschnee

Auf Freitag kommt ein Schwall sehr feuchter Mittelmeerluft zur Alpensüdseite und Tief Günter bringt eine grosse Portion Schnee mit sich - vor allem im Süden.

"Der Wind, der Wind, das himmlische Kind" - diesen Satz aus dem Märchen Hänsel und Gretel passt am Donnerstag in weiten Teilen des Oberwallis bestens. Nach sehr starkem Südföhn folgt dann Schneefall aus Süden. Gemäss Joachim Schug, Chefmeteorologe von der Meteo Group Schweiz, schneit es im Südwallis bereits ab Mittag. "Am Abend intensivieren sich die Niederschläge und greifen immer mehr ins Nordwallis über." Bis am Abend soll es gemäss Schug südlich vom Simplon bereits 15 Zentimeter Neuschnee haben. In der Nacht schneit es weiter. "Die Simplonsüdseite und das Binntal versinken bis am Freitagmorgen in 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee."

Der Freitag wird laut dem Meteorologen trüb mit anfangs noch Schneefall oder unterhalb von 1000 bis 800 Metern Schneeregen oder Regen. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter rasch und vom Unterwallis her gibt es ein paar Auflockerungen.

Der Trend fürs Wochenende: Am Samstagmorgen im Südwallis und Goms etwas Regen oder ab 1000 Metern Schneefall, nachmittags überall trocken und etwas Sonne vor allem Richtung Leukerbad und Mattertal. Am Sonntag aus Südosten dann neuer Schneefall mit Schwerpunkt im Südwallis, unterhalb von 1000 Metern Schneeregen oder Regen.

14. November 2019, 13:30

