Wetterkapriolen Anfang April

Am Montag, 1. April, bleibt es im Oberwallis noch frühlingshaft mild. Foto: 1815.ch

Derzeit zeigt sich das Wetter noch ruhig und frühlingshaft mild. Doch bereits am Dienstag gelangt mehr Feuchtigkeit ins Oberwallis, lokal fallen Niederschläge.

Am Montag geht es überwiegend sonnig und trocken weiter mit vor allem am Nachmittag teils ausgedehnteren hohen Wolkenfeldern und harmlosen Quellwolken über den Berggipfeln. Es bleibt ähnlich frühlingshaft warm wie am Sonntag. Im Rhonetal kann das Thermometer bis auf 22 Grad kletter, auf 2000 Meter 7 Grad. Es weht ein schwacher bis mässiger Talwind.

Am Dienstag ziehen sodann immer mehr Wolken auf, die Sonne scheint nur noch teilweise. Auf der Simplonsüdseite kann es am Dienstagnachmittag lokal regnen oder ab 1700 Meter schneien.

01. April 2019, 07:58

Artikel teilen