Kanton hebt Wetterwarnung auf

Die seit Samstag bestehenden Massnahmen des Kantonalen Führungsorgans (KFO) wurden aufgehoben. Das KFO empfiehlt der Bevölkerung jedoch, keine Spaziergänge oder Wanderungen in Wälder, die vom Unwetter betroffen waren, zu unternehmen.

Wie das KFO mitteilt, gingen seit Montagmorgen auf den Bergkämmen der Walliser Alpen und insbesondere im Oberwallis heftige Regenfälle nieder. Die Gebiete Binn und Simplon verzeichneten demnach in 24 Stunden einen kumulierten Niederschlag von mehr als 150 mm. In den umliegenden Gebieten erreichte die Niederschlagsmenge 100 mm. Das Saastal kam auf 80 mm.

Die Mengen lägen damit unterhalb den befürchteten Prognosen, bewegten sich aber deutlich über dem Durchschnitt eines gewöhnlichen Regenereignisses, hält das KFO fest. Die Absenkung der Temperaturen und damit gleichzeitig der Schneefallgrenze habe auch dazu beigetragen, die Gefahr von Wasserläufen und Bodeninstabilitäten zu verringern. Am Montagabend begleiteten zudem extrem starke Winde die aussergewöhnlichen Regenfälle. In den Regionen Brig und Mörel wurden gemäss KFO Spitzenwerte von 150 km/h gemessen. Bei der Bergstation des Bettmerhorns erreichten die Winde Geschwindigkeiten von 230 km/h.

In allen betroffenen Gebieten wurden keine grösseren Vorfälle gemeldet. In der Region um Mund wurden Dächer von zwei Häusern abgerissen. Die Waldschäden, besonders in der Region zwischen Mund und Bettmeralp, sind laut KFO erheblich, müssen aber noch genau definiert werden.

Die Simplonachse und die Saastalstrasse wurden am Montagmorgen präventiv für den Verkehr gesperrt. Die Simplonstrasse wurde heute um 10 Uhr wieder für den Leichtverkehr freigegeben. Inzwischen ist die Strecke auch für den Schwerverkehr wieder offen. Die Saastalstrasse zwischen Stalden und Saas-Grund wird wegen Reinigungsarbeiten um 16 Uhr geöffnet.

