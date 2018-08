Arnold wird erneut Schweizer Meister im Ausbeinen

Die beiden Wettkämpfer und ihr Support in Langnau. Foto: zvg

Andreas Blöchinger (links) erreichte in der Elite-Kategorie Platz 5. Hans Arnold verteidigte bei den Senioren seinen Titel. Foto: zvg

Der in Ried-Brig wohnhafte Hans Arnold reüssierte am Samstagabend erneut bei der Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen. Bei zwei Teilnahmen in der Senioren-Kategorie stand er er somit zwei Mal zuoberst auf dem Treppchen.

Hans Arnold gelang die Titelverteidigung. Nachdem er im vergangenen Jahr erstmals in der Senioren-Kategorie antrat und auf Anhieb Schweizer Meister im Ausbeinen wurde, konnte er seinen Erfolg in diesem Jahr wiederholen. «Es ist gut gelaufe», sagt Arnold mit einem Schmunzeln über seinen Wettkampf. Sein Finalgegner war zwar schneller beim Ausbeinen der drei Schweineschultern, doch da die Sauberkeit der Arbeit ebenfalls mit in die Bewertung fliesst, konnte nach der Begutachtung durch die Jury wie im letzten Jahr Hans Arnold die Trophäe entgegennehmen.

«Mein Finalgegner hat etwas ganz Neues versucht», so Arnold, «Ich habe mich davon jedoch nicht beirren lassen und am Ende ist sein Versuch nicht ganz aufgegangen.» Seinen Sieg führt er auch auf die grosse Unterstützung zurück, die er in der Ilfishalle in Lagnau erhalten hat. Gut 20 Fans seien angereist, um ihn anzufeuern. Im Finale sei es dabei ganz schön laut geworden.

Seine Vorbereitung bezeichnet er als relativ kurz. Seit Mai habe er wöchentlich drei Schweineschultern ausgebeint. In der Woche vor dem Wettkampf dann schliesslich ein paar mehr. «Nach all den Jahren hat man die Bewegungen im Handgelenk. Gelernt ist gelernt», brüstet sich der glückliche Sieger.

Für den in Ried-Brig wohnhaften Arnold war es bereits die 14. Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft im Ausbeinen. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Wettkämpfe erst zum 16. Mal durchgeführt wurden. Dabei erreichte er auch in der Elite-Kategorie regelmässig einen Spitzenplatz.

Der 55-Jährige plant, im nächsten Jahr wiederzukommen. «Es ist eine Leidenschaft. Die Meisterschaft ist dazu eine gute Imagearbeit für den Metzger-Beruf», so Arnold.

Ebenfalls mit von der Partie war sein ehemaliger Lehrling Andreas Blöchinger, der bei in der Elite-Kategorie antrat und Platz 5 erreichte.

Die beiden Wettkämpfer und ihre Anhänger haben ihre Erfolge anschliessend mit einem gemütlichen Essen gefeiert.

26. August 2018, 07:00

