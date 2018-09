Am Donnerstag führte die kantonale IV Stelle Wallis im Zeughaus Kultur in Brig-Glis die 36. Preisverleihung für eine erfolgreiche Ausbildung und berufliche Eingliederung durch. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr Peter Imboden (Chandolin), Aurora Tromba (St. Niklaus) und Silvan Marty (Erschmatt).

Jeweils im Herbst zeichnet die kantonale IV Stelle Wallis Menschen aus, die sich trotz Krankheit oder Unfall nicht haben entmutigen lassen und dank grosser Bemühungen eine neue Ausbilung oder Umschulung erfolgreich abgeschlossen haben. Am Donnerstag ging im Zeughaus in Brig-Glis die inzwischen 36. Preisverleihung über die Bühne.

Die diesjährigen Preisträger sind Peter Imboden aus Chandolin, Aurora Tromba aus St. Niklaus und Silvan Marty aus Erschmatt. Zudem wurde die Debrunner Acifer AG Wallis für ihr langjähriges und grosses Engagement bei der beruflichen Eingliederung mit dem Arbeitgeberpreis geehrt. Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten erklärte: «Die berufliche Eingliederung ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Der Arbeitgeberpreis zeichnet Unternehmen aus, die Chancen für den beruflichen Neuanfangschaffen und sich in ihrem Engagement bei der sozialen und beruflichen Eingliederung von unterschiedlichsten Personen besonders auszeichnen.»

Über den diesjährigen Spezialpreis durfte sich der Fahrdienst Kleeblatt des Schweizerischen Roten Kreuzes freuen.

Lesen Sie mehr über die 36. Preisverleihung für eine erfolgreiche Ausbildung und berufliche Eingliederung im «Walliser Boten» vom 7. September 2018.

06. September 2018, 17:15

