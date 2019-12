Weihnachtszeit ist Krippenzeit. In vielen Oberwalliser Stuben steht in diesen Tagen eine Krippe unter dem Weihnachtsbaum. Haben Sie auch eine Krippe aufgestellt? Schicken Sie uns Ihre Krippenfotos.

Wie sieht Ihre Krippe aus? Traditionell oder modern? Schicken Sie uns Krippenfotos mit Angabe Ihres Namens und Wohnorts an [Javascript einschalten um Email zu sehen]. In der Ausgabe vom 24.12.2019 des Walliser Boten veröffentlichen wir Ihre Krippenfotos.

Weihnachtskrippen haben eine lange Tradition. Die Darstellung der Geburt Christi gemäss der Weihnachtsgeschichte mit Figuren in einer symbolischen Bethlehem-Landschaft geht auf das Frühchristentum zurück. Die Darstellung hat sich in den Jahren immer wieder gewandelt. Laut Lukasevangelium lag das Jesuskind in einer Futterkrippe. Daneben standen Ochs und Esel. In den ersten Jahrhunderten wurde nur das Jesuskind und die beiden Tiere in den Weihnachtskrippen dargestellt. Die Figur der Maria kam erst im Mittelalter dazu, der heilige Josef folgte sogar noch später.

19. Dezember 2019, 14:00

