Die silberne Auflage

Bis in die frühen Morgenstunden hinein feierten Teilnehmer am diesjährigen WiiGrill-Fäscht in Visperterminen die 25. Auflage. Wie üblich waren 2000 Personen als Wanderer dabei, aufmerksam betreut von über 300 Helferinnen und Helfern.

Das Konzept der kulinarischen Wanderung durch den höchsten Weinberg Europas hat sich von Beginn weg als Erfolgsgarant entwickelt. Also gab seither auch keinen Grund, was daran zu ändern. An sechs Posten werden die Gäste zwischen dem Visper Kaufplatz und dem Weiler Oberstalden mit typischen Vispertaler-Spezialitäten verwöhnt. Am Ziel angekommen, steigt dann die grosse Party…

François Zimmermann, Geschäftsführer der Tourismusvereinigung Heidadorf Visperterminen und OK-Präsident, zeigte sich mit dem Verlauf der diesjährigen Austragung hoch zufrieden. Die Stimmung war einmal mehr bestens – zwischenzeitlichen Regenperioden zum Trotz.

Mehr über den Anlass mit einem Blick in die Geschichte des WiiGrill-Fäschts im Walliser Boten vom 3. September.

tr

02. September 2018, 10:22

Artikel teilen