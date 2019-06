Winsun plant mobile Solaranlage

«Auf einem Flugplatz wie jenem in Turtmann könnten 300 Anlagen aufgestellt werden, was einer jährlichen Energieproduktion von mehr als 12 GWh entspricht.» Foto: FOTOMONTAGE ZVG

Die winsun AG reagiert auf die neusten Pläne des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), in Zukunft auf erneuerbare Energien zu setzen: Das Unternehmen aus dem Wallis möchte eine mobile Photovoltaik-Anlage entwickeln, die auf gerade ungenutzten Flächen des VBS eingesetzt werden könnte.

«Das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Energie, VBS, will künftig einen wesentlichen Teil zur Senkung des CO2-Ausstosses und zur Produktion erneuerbarer Energien beitragen. Das hat uns auf die Idee gebracht, für dieses nachhaltige Vorhaben eine spezielle Solaranlage zu entwickeln», wird Beat Ruppen, Verwaltungsratspräsident der winsun AG, in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Das Walliser Photovoltaik-Unternehmen plane, bei Interesse seitens des VBS, eine mobile Solaranlage mit dem Namen «Solarraupe42», die auf leerstehenden Flächen platziert werden könnte. Die geplante Anlage setze sich aus mehreren Solarzellen zusammen, die sich in der Bewegung einer Raupe ganz leicht aus- und einfahren liessen.

Raupen via Fernsteuerung einfahren​

«Unsere Solarraupen könnten beispielsweise auf Militärflugplätzen, die gerade nicht genutzt werden, aneinandergereiht werden. Werden die Flugplätze wieder gebraucht, können wir die Raupen via Fernsteuerung einfahren und die Anlagen vom Platz nehmen», so Beat Ruppen. Eine Solarraupe42 habe eine Fläche von 238 Quadratmetern und erziele eine Leistung von 42 Kilowatt peak (kWp) – daher die Zahl im Namen. Die geplante Solaranlage verfüge ausserdem über eine intelligente Wetter-Sensorik: Sie reagiere bei Wind, Regen oder Schnee und fahre, falls nötig, automatisch ein.

«Auf einem Flugplatz wie auf jenem in Turtmann könnten 300 Anlagen aufgestellt werden, was einer jährlichen Energieproduktion von mehr als 12 GWh entspricht. Damit könnten rund 2’700 Haushaltungen mit Energie versorgt werden». So könnten laut Angaben der Verantwortlichen pro Anlage jährlich 25 Tonnen CO2 eingespart werden.

27. Juni 2019, 17:01

