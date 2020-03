Winterhilfe erhielt Spende über eine Million Franken

Coronavirus | Überbrückungsfonds für notleidende Familien in der Schweiz

Über die Winterhilfe unterstützt Roger Federer Familien, die in Not geraten sind. Foto: Keystone

Letzte Woche gaben Mirka und Roger Federer über ihre Stiftung bekannt, dass sie eine Million Franken zur Verfügung stellen.

Der Schweizer Tennisstar ist seit Jahren schon mit der Winterhilfe partnerschaftlich verbunden. So hat er etwa in der Vergangenheit Kindern aus Familien in engen finanziellen Verhältnissen den Besuch von Sportlagern oder auch Musikunterricht mitermöglicht. Nun hat er sich angesichts der besonderen aktuellen Lage mit einer gigantischen Spende von einer Million Franken entschieden, schnell und unbürokratisch dort zu helfen, wo es für Familien zu finanziellen Engpässen kommt.

Federer knüpfte eine Bereitschaft zur Hilfe an klare Vorstellungen und verlangte von der Winterhilfe ein Konzept. Bei aller gebotenen Eile war man sich einig, dass es nicht darum gehen kann, nur die hohle Hand aufzuhalten.

So wurde ein «Überbrückungsfonds für notleidende Familien in der Schweiz» gegründet. Der Fonds definiert, was wie machbar ist. Inzwischen können im Internet ([Javascript einschalten um Email zu sehen]) das Gesuchformular für Unterstützung und das dazugehörige Merkblatt heruntergeladen werden. Geholfen wird mit Lebensmittelgutscheinen, der Übernahme von Rechnungen für notwendige und professionelle Kinderbetreuung sowie Überbrückungspaketen.

Die Prüfung der erforderlichen Unterlagen erfolgt in den regionalen Geschäftsstellen der Winterhilfe, weil sie mit den örtlichen Verhältnissen am besten vertraut sind. Wer über keinen elektronischen Zugang verfügt, kann sich telefonisch bei der Geschäftsstelle der Winterhilfe Oberwallis (027 923 80 01) informieren. Hier wird garantiert, dass die Anträge rasch und dennoch gewissenhaft geprüft werden.

Ab sofort stehen der Winterhilfe Oberwallis aus Federers Millionen-Spende schon mal 10'000 Franken zur Verfügung. Bei Bedarf werden diese Mittel durch die Winterhilfe Schweiz und Oberwallis zusätzlich aufgestockt. Die Winterhilfe Oberwallis hat hierzu ein entsprechendes Spendenkonto (IBAN CH16 8055 3000 0087 3034 4, Winterhilfe Oberwallis) eingerichtet.

tr

31. März 2020, 18:51

Artikel teilen