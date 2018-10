Winterlicher Start in den Oktober

Nach einem sonnigen und warmen September gab es am Montag ein richtiges Kontrastprogramm mit Regenschauern und kühlen Temperaturen. Vor allem entlang der Berge sind seit Sonntagabend zum Teil beachtliche Niederschlagsmengen gefallen, in den Hochalpen gab es eine ordentliche Portion Schnee.

Richtig nass war vor allem die Nacht auf den Montag und der Montagmorgen. Hier lag der Niederschlagsschwerpunkt bereits über den Alpen. Die Schneefallgrenze sank in einem ersten Schritt auf 1700 bis 1900 Meter. Im Laufe des Montags erreichte immer kältere Luft die Alpennordseite, mit der auf Nord drehenden Strömung begannen sich die Schauer entlang der Voralpen zu konzentrieren. Dort kam es in der vergangen Nacht lokal noch einmal zu grösseren Niederschlagsmengen, wobei die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1300 Meter absank. Letzte Flocken rieselten am frühen Dienstagmorgen sogar bis gegen 1000 Meter herab.

Klarer Spitzenreiter in Sachen Regen ist Elm mit über 100 Litern pro Quadratmeter, vor Vaduz und Brienz mit 65 und 61 Litern. Oberhalb von 2500 Metern fielen verbreitet 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, regional waren es 50 bis 55 Zentimeter. So wie die Station Elm aus der Masse der Messwerte herausragt, sind laut MeteoNews lokal noch grössere Mengen denkbar.

Im Laufe der Woche wird es vor allem in der Höhe rasch wieder milder. Der Mittwoch bringt zwar noch einmal viele Wolken, aber nur wenig Regen. Schnee fällt erst oberhalb von 2500 Metern. Danach stellt sich in den Bergen goldenes Oktoberwetter mit strahlendem Sonnenschein ein, im Flachland und an den Voralpen haben vor allem in der jeweils ersten Tageshälfte Hochnebel- oder Nebelschwaden die Finger mit im Spiel. Am Donnerstag steigt die Nullgradgrenze auf 3500 Meter, am Freitag dann sogar bis auf 3800 Meter. In sonnigen Hanglagen geht es dem Schnee in der Folge wieder zusehends an den Kragen, in schattigen Hochtälern und auf den Nordseiten der Berge kann er sich trotz des Temperaturanstiegs dagegen länger halten.

