Wintershome spielt Musik in der Gondel

Zermatter Band sammelt Spenden in der neuen 3S-Bahn

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Das hat sich die Zermatter Band Wintershome ebenfalls vorgenommen. Und spielte ein Konzert in der neuen 3S-Bahn auf das Kleine Matterhorn.

Die ganze Schweiz ist im Spendenfieber. Bereits zum zehnten Mal sammelt die Aktion «Jeder Rappen zählt» Spendengelder – in diesem Jahr für obdachlose Kinder.

An der Sammelaktion sind auch viele Musiker beteiligt. So etwa die Zermatter Band Wintershome. Und sie suchten sich einen speziellen Ort aus, um Gelder für die Aktion zu sammeln: die neue 3S-Bahn auf das Kleine Matterhorn.

«Leute aus Singapur und Hongkong, Australien und Südafrika – die halbe Welt ist heute in der Gondel zusammengekommen», sagt die Sängerin der Band Romaine Müller. Die gesamte Band habe sich gefreut, auch an der Sammelaktion teilnehmen zu können. «Das, was wir den Menschen schenken können, ist unsere Musik. Und es ist schön, wenn wir den obdachlosen Kindern und Familien etwas schenken können», sagt Müller.

Nach den acht Fahrten auf das Kleine Matterhorn, hat die Band einiges an Geld zusammenbekommen. 1526 Franken durften sie an die Sammelaktion übergeben.

mgo

20. Dezember 2018, 16:00

