Für einen Auftritt, der Eindruck hinterlässt

Mit Tipps vom Profi zu einem erfolgreichen Auftritt: Patrick Rohr referierte am Oberwalliser Wirtschaftstag 2018 am Mittwochabend in Naters über das Auftreten und Reden vor Publikum und arbeitete mit den Mitgliedern des Vereins Wirtschaftsforum Oberwallis an ihrer Auftrittskompetenz.

Der Verein Wirtschaftsforum Oberwallis lud am Mittwochabend zum Wirtschaftstag 2018 ins Natischer World Nature Forum ein. Als Gastreferent fungierte der Kommunikationsberater Patrick Rohr. Sein Thema: Das Auftreten und Reden vor Publikum. «Mit ein paar einfachen Tricks und einer guten Vorbereitung gelingt jeder Auftritt», lässt sich Patrick Rohr in einer Mitteilung des Vereins Wirtschaftsforum Oberwallis zitieren.

Gesamtwirkung zählt

Mit seinem interaktiven Referat habe er Mitglieder auf die Bühne geholt und deren Potenzial als Redner hervorgelockt. Über ein unmittelbares Feedback habe er vermittelt, worauf es beim Auftritt vor Publikum ankomme, schreibt der Verein weiter. Das Schema einer gelungenen Dramaturgie präsentierte er demnach mit einem James-Bond-Vergleich: «Jedes Referat ist ein wenig wie James Bond. Spannung zum Einstieg, Fakten im Mittelteil und ein bleibendes Bild als Schlusspunkt.» Der Inhalt mache nur einen Bruchteil des Auftritts auf.

Der Grossteil hängt laut Rohr von Körpersprache, Mimik und Gestikulation ab. «Ein Auftritt gelingt, wenn der Redner authentisch ist und weiss, was er dem Publikum als Botschaft vermitteln will.»

pd/msu

22. November 2018, 08:07

