Junge Wirtschaftskammer mit neuem Präsidenten

Die Junge Wirtschaftskammer JCI Brig beschliesst ihr Vereinsjahr und wählt mit Matthias Walker einen neuen Präsidenten.

Ende November begrüsste der scheidende Präsident der Jungen Wirtschaftskammer (JCI) Brig Marc Willisch die Mitglieder im Stockalperschloss zur Generalversammlung. Turnusgemäss wurde Fabian Schmidhalter als Past-Präsident aus dem Vorstand verabschiedet.

Als Präsident für das Vereinsjahr 2020 wurde Matthias Walker gewählt. Neues Vorstandsmitglied ist gemäss Mitteilung Yann Stucky. Der Verein darf sich über einen erneuten Mitgliederzuwachs erfreuen. So konnten an der GV mit Alain Amherd, Sokol Ismaili, Michael Lochmatter-Bringhen, Yannick Minnig, David Schaller, Rafael Welschen gleich sechs Neumitglieder aufgenommen werden, womit die Kammer Brig im Vereinsjahr 2020 neu 40 Aktivmitglieder zählen wird.

Neben den vielen Monatsanlässen, welche traditionsgemäss bei Oberwalliser KMU durchgeführt werden, zählte der Gewinn des "National President Award" am Nationalkongress in Davos zu den Höhepunkten des Vereinsjahrs. Die Auszeichnung durften die beiden Mitglieder Matthias Volken und Carmine Catalano entgegennehmen. Dabei handelt es sich um einen Preis, welcher vom schweizerischen Nationalpräsidenten an Personen vergeben wird, welche sich besonders stark für die Interessen der JCI einsetzen.

Im kommenden Jahr werden neben den monatlichen Anlässen auch die Arbeiten für den Nationalkongress 2020 in Crans-Montana auf Hochtouren laufen. Alle sechs Walliser Kammern Chablais, Martigny, Sion, Sierre, Crans-Montana und Brig haben sich gemeinsam entschieden diesen Grossanlass im Wallis durchzuführen. Der Anlass wird vom 2. bis 4. Oktober 2020 stattfinden und es werden 800 Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer Schweiz erwartet.

ip

20. Dezember 2019, 12:12

