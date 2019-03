Wolf attackiert Zwergziegen in Loye am hellichten Tag

Eine Überwachungskamera filmt den Angreifer im Ziegen-Gehege nur wenige Meter vom Haus entfernt. Die Ziegenhalterin vermag den Wolf in die Flucht zu schlagen. Foto: LeNouvelliste/Screenshot

Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein Wolf im Weiler Loye in der Gemeinde Grône oberhalb von Siders in ein Gehege für Zwergziegen eingedrungen. Der Angreifer konnte von der Tierhalterin verscheucht werden.

Wie die Zwergziegenhalterin aus Loye auf Facebook schreibt, ist der Wolf am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr, «kurz bevor meine Kinder zur Schule gehen», ins Gehege eingedrungen.

Gegenüber «LeNouvelliste» erklärt die Tierbesitzerin weiter, dass sie schreiend auf den Wolf zugerannt sei, um diesen zu verscheuchen. Der Angreifer habe eine ihrer Ziegen losgelassen, um sich daraufhin langsam zu entfernen.

Das Raubtier habe die 1.50 Meter hohe und elektrifizierte Umzäungung problemlos übersprungen, sagt die Tierbesitzerin weiter. Das Ziegengehege liegt nur wenige Meter vom Haus der Familie entfernt, direkt am Waldesrand. Der Nachwuchs der Familie habe den Vorfall vom Fenster aus beobachtet.

Beim Angriff wurde eine Zwergziege verletzt.

pan

15. März 2019, 10:01

