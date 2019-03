Wolf in Loye gefilmt

Vor sechs Tagen hat ein Wolf in Loye bei Grône Zwergziegen attackiert. Gestern Nachmittag zeigte sich erneut ein Wolf im Weiler. Und wurde dabei gefilmt.

Ob es sich dabei um den Wolf aus Feithieren handelt, der vor knapp zwei Wochen für Aufsehen sorgte, könne derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, so Peter Scheibler, Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere auf Anfrage. Sicher sei, dass das Tier sowohl in Feithieren als auch in Grône ein «ungewöhnliches Verhalten» an den Tag gelegt habe. Das Video zeigt, wie ein Wolf still auf der Strasse Richtung Loye steht. Schliesslich verschwindet er hinter einer Hecke. Die Szene ereignete sich gestern Nachmittag gegen 14.00 Uhr.

20. März 2019, 17:14

