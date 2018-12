World Nature Forum für Museumspreis nominiert

Auszeichnung | Verleihung des European Museum of the Year Awards

Das Besucherzentrum des UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch wurde für den European Museum of the Year Award (EMYA) nominiert. Foto: zvg

Das Besucherzentrum des UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch ist für den European Museum of the Year Award (EMYA) nominiert worden – der Award ist der wichtigste Museumspreis Europas.

Das 1977 gegründete Europäische Museums Forum (EMF) zeichnet jährlich ein Museum als Europäisches Museum des Jahres aus. Insgesamt sind unter den nominierten Museen vier Schweizer Häuser.

Es sei eine grosse Freude auf der Liste der Nominierten zu stehen, teilt die Geschäftsleitung des World Nature Forum mit. «Die russische Jurorin, die das World Nature Forum besucht und bewertet hat, ist vor allem von der engen Verbindung der Innenwelt des Museums mit der Aussenwelt des Welterbes beeindruckt worden.

Der Kongress rund um die European Museum of the Year Award findet vom 23. bis 25. Mai 2019 im Kriegskindermuseum (Gewinner EMYA 2017) in Sarajewo statt. Dort erhalten alle Nominierten die Möglichkeit, ihr Museum der internationalen Versammlung zu präsentieren.

Neben dem Hauptpreis wird in fünf weiteren Kategorien jeweils ein Museumspreis überreicht. Die Geschäftsleitung des WNF sei bestrebt, mittels einer ansprechenden Präsentation ihre Chancen auf die Auszeichnung zu nutzen.

pd / pan

21. Dezember 2018, 11:55

Artikel teilen