Würdiger Festakt mit eindrücklichem Gesamtspiel

Kultur | 26. Kantonales Musikfest in Naters

Impressionen vom 26. Kantonalen Musikfest in Naters. Foto: Walliser Bote

Bei strahlendem Sonnenschein ging am Samstagnachmittag im Natischer Pfarrgarten der offizielle Festakt des 26. Kantonalen Musikfests über die Bühne.

OK-Präsident und Nationalrat Philipp Matthias Bregy sowie Verbandspräsident Christian Bohnet begrüssten die über 100 teilnehmenden Musikgesellschaften mit ihren 5000 aktiven Musikanten. Ferner entsandten auch Staatsrat Roberto Schmidt, seinerseits selbst Musikant, sowie Franz Ruppen, Nationalrat und Gemeindepräsident von Naters, ein paar Grussworte.

Der Pfarrgarten (Ort der Begegnung) war zum Bersten voll. Insgesamt wird die Zuschauerzahl am Musikfest auf rund 25000 geschätzt. Davon zeugte auch der anschliessende Marschmusikwettbewerb, welcher die Zuschauer in Scharen anlockte und die Furkastrasse in ein buntes Fahnenmeer verwandelte.

Zuvor erfolgten beim Festakt die obligate Fahnenübergabe und das von David Lochmatter (MG Belalp Naters) dirigierte Gesamtspiel, wobei auch Jean Daetwylers legendärer Marignan-Marsch zum Besten gegeben wurde und das Publikum verzückte.

Das Kantonale Musikfest läuft noch bis am Sonntagabend. Zahlreiche Wettspiele, Animationen und Bands sorgen dabei für beste Unterhaltung.

Weitere Impressionen vom Kantonalen Musikfest in Naters gibt's auch im Fotoalbum zu sehen.

08. Juni 2019, 18:08

