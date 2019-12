Isegrim mitten in Täsch?

Am frühen Donnerstagmorgen sichtete ein Leserreporter in Täsch offenbar einen Wolf. Ob es sich tatsächlich um das umstrittene Grossraubtier handelt, ist noch unklar. Die zuständige Dienststelle hat sich zum Fall noch nicht geäussert. Das Foto zeigt das Tier mitten auf den Geleisen der Matterhorn Gotthard Bahn.

Ist es ein Wolf oder nicht? Eine klare Antwort gibt es bis jetzt noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit scheint aber gross, dass es sich beim Schnappschuss von heute Morgen in Täsch um das umstrittene Grossraubtier handelt. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Meldungen von Wolfssichtungen in den umliegenden Regionen

19. Dezember 2019, 15:24

