Zermatt zeigt Zürcher Künstler an

Die Gemeinde Zermatt und der Kanton Wallis benannten die Ostspitze am 6. Oktober 2014 zu Ehren des Gründers des Roten Kreuzes, Henry Dunant, in Dunantspitze um. Foto: Keystone

Als Protest gegen die Lockerung der Waffenexporte montierte der Zürcher Künstler Roland Roos die Durant-Gedenktafel ab. Die Gemeinde Zermatt als Besitzerin hat nun Anzeige erstattet.

Wie die sda berichtete, hängt die Gedenktafel für Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes, seit dieser Woche nicht mehr auf 4630 Metern Höhe auf der Dunantspitze, sondern in Zürich und ist dort Teil der so genannten "Werkschau", an der Zürcher Künstler ihre neuesten Arbeiten präsentieren.

Die Gemeinde Zermatt, auf deren Gebiet die Dunantspitze liegt und die offizielle Besitzerin der Tafel ist, fand die Protestaktion gegen die geplante Lockerung der Waffenexporte wenig gelungen. Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser reagierte überrascht und verärgert.

Wie «Blick» am Samstag berichtete, hat die Gemeinde nun Anzeige gegen Roos eingereicht – mit Wiedergutmachungsfrist. Wenn der Zürcher die Tafel zurückbringt, drohen keine Konsequenzen. «Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich die Tafel frühestens im April oder Mai zurückbringe», so Roos gegenüber «Blick».

map

23. September 2018, 15:21

Artikel teilen