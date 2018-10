Buntes Treiben in Naters

Der Oberwalliser Sing- und Ziervogelverein Stieglitz feiert seinen 40. Geburtstag. Zu diesem feierlichen Anlass hat sich das Organisationskomitee der Oberwalliser Ziervogelausstellung in diesem Jahr ganz besonders ins Zeug gelegt. So können neugierige Besucher an diesem Samstag und Sonntag im Zentrum Missione in Naters gegen 300 Vögel bewundern.

Wenn die Mitglieder des Oberwalliser Sing- und Ziervogelvereins Stieglitz ihre prächtigsten Tiere präsentieren, kommt man als Besucher kaum mehr aus dem Staunen heraus. An der Ziervogelausstellung im Zentrum Missione in Naters können an diesem Wochenende beinahe 300 Vögel bewundert werden. Dabei sind die unterschiedlichsten Arten von Tauben, Wachteln, Kanarien, Sittichen und Exoten aus Australien oder Südamerika zu sehen. «Zum 40-Jahr-Jubiläum ist alles ein wenig grösser», sagt OK-Präsident Leo Manz.

Die Ausstellung ist für die 32 Vereinsmitglieder auch die Möglichkeit, die eigene Zucht mit jener der Kollegen zu messen. Am Wettbewerb dürfen nur Eigenzuchttiere teilnehmen. Die Ziervögel werden dabei von den Juroren in 2er-Kollektionen unter die Lupe genommen, die mit Argusaugen jedes Detail begutachten. Im Zentrum stehen dabei Form und Grösse der Flügel, das Federkleid, die Haltung, der Schwanz und ganz besonders Farbe und Zeichnung. 100 Punkte sind pro Tier das Maximum.

In diesem Jahr durfte sich OK-Präsident Manz über die 2er-Kollektion mit der höchsten Punktzahl freuen. Seine beiden grünen Halsbandsittiche erzielten jeweils 93 Punkte. Der Lohn für unzählige Arbeitsstunden. Für seine rund 150 Vögel und seine übrigen Kleintiere wende er täglich etwa drei Stunden für Fütterung und Pflege auf, so Manz.

Die Ausstellung steht Interessierten noch bis Samstagabend 21.00 Uhr und am Sonntag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr offen.

Mehr zum Thema im WalliserBote vom Montag, dem 22. Oktober.

mas

20. Oktober 2018, 16:01

Artikel teilen