Reisende mussten am Sonntag Geduld beweisen

Reisende mussten an diesem Sonntag viel Geduld beweisen: Während am Autoverlad in Goppenstein zwei Stunden Wartezeit angesagt waren, verkehrten die Züge am Autoverlad Furka nur stündlich.

Wie die Matterhorn Gotthard Bahn am Sonntagnachmittag mitgeteilt hat, verkehrten die Züge des Autoverlads Furka nur stündlich. Grund dafür war eine Fahrzeugstörung. Seit rund 18 Uhr fahren die Züge des Autoverlads zwischen Oberwald und Realp wieder gemäss Fahrplan.

Auch am Autoverlad Lötschberg gings am Nachmittag nicht rund: Reisende mussten laut BLS eine Wartezeit von zwei Stunden in Kauf nehmen. Keine Wartezeiten bestanden in Kandersteg. Seit 19 Uhr gilt auch am Lötschberg wieder freie Fahrt.

map

18. November 2018, 19:33

Artikel teilen