Zwei närrische Zeichner

Kurt Regotz (links) und Roland Derendinger gestalten seit nunmehr 40 Jahren Wände in Briger und Natischer Gaststätten. Foto: Walliser Bote

Roland Derendinger und Kurt Regotz sind zwei der noch aktiven Karikaturisten an der Oberwalliser Fasnacht. Und überraschen dabei immer wieder mit originellen Umsetzungen ihrer Plakate in Gaststätten. Heute Mittwoch präsentierten sie in Brig vor Ort ihre neusten Werke.

Die Themensuche für ihre bunten Sujets gestaltete sich heuer für Kurt Regotz und Roland Derendigern schwieriger auch als schon. Ihnen ist die Umsetzung ebenso wichtig wie die Idee, die hinter den Sujets steckt. Doch sind wiederum durchaus sehenswerte Sujets entstanden, die in Brig im «Eidgenoss» und «Angeleterre» zum Schmunzeln anregen. Sowohl hier wie dort trifft der Besucher auf den US-Präsidenten Donald Trump und VBS-Vorsteherin Viola Amherd.

Während der Slogan zu den Fasnachtsbildern in Brig «Sie treiben es ganz schön auf die Spitze» lautet, zeigt Regotz im Natischer «Roma» Bilder zum Motto «nach 1000 Jahren Naters... 1001 Träume und Alpträume». Naters soll auch übers Jubiläum hinaus weiterträumen. Themen dabei: der Rettungsversuch rund ums WNF, der Wolf, Z'Hansrüedi und die Klimaerwärmung.

06. Februar 2019, 15:43

