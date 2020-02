Zwei neue Vorstandsmitglieder

Die Bäuerinnenvereinigung Oberwallis hat an ihrer alljährlichen Versammlung am Donnerstag zwei neue Mitglieder in den Vorstand gewählt.

Im Zentrum Missione hielt die Bäuerinnenvereinigung Oberwallis am Donnerstag ihre jährliche Generalversammlung ab. Stolze 71 Mitglieder nahmen dieses Jahr daran teil. Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr, Neuwahlen des Vorstandes und das Thema Food Waste waren die wichtigsten Programmpunkte.

Der Vorstand der Bäuerinnenvereinigung Oberwallis präsentierte die Fakten und Zahlen eines sehr erfolgreichen zurückliegenden Jahres und gab einen Ausblick auf das Jahr 2020. Auch im nächsten Jahr werden den Mitgliedern beispielsweise vielseitige Kurse angeboten.

Ein wichtiger Teil der Versammlung war die Verabschiedung zweier langjähriger Vorstandsmitglieder und die Neuwahl ihrer Nachfolgerinnen. Madeleine Schmidli, ehemalige Co-Präsidentin, und Evi Zeiter, Schreiberin des Vorstands, traten aus dem Vorstand zurück. Neu gewählt wurden Nadine Walker-Schmid aus Brig und Josianne Mathieu-Julier aus Albinen.

Nach der Generalversammlung hielt Alexandra Fux-Hörler ein Referat zum Thema Lebensmittelverschwendung.

fge

27. Februar 2020, 17:10

