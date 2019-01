Zwei Skifahrer von Lawine in Montana mitgerissen

Am Montagmittag sind in der Region Montana zwei Skifahrer, die ausserhalb der markierten Pisten unterwegs waren, von einer Lawine mitgerissen worden. Eine Person hatte Glück und blieb unverletzt. Deren Begleiter musste ins Spital in Sitten überfolgen werden.

Die beiden Skifahrer waren gemäss Polizeiangaben an den Südhängen des «Mont-Lachaux» in Montana ausserhalb der markierten Pisten unterwegs, als sie gegen 11.55 Uhr von einer Lawine mitgerissen wurden.

Sowhl die Einsatzkräfte der Air Glaciers sowie jene der Rettungsorganisation «Maison FXB du sauvetage» begaben sich nach dem Lawinenabgang vor Ort. Die Verschütteten konnten sich selber aus den Schneemassen befreien. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital von Sitten geflogen. Sie blieb unverletzt.

pan

14. Januar 2019, 16:40

