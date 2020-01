Eine «Nuit des Champions»

9000 junge Musiker in 25 Jahren. So viele haben bisher die Walliser Solistenmeisterschaft bestritten. Anlässlich dieses Jubiläums wurden alle Sieger zu einer «Nuit des Champions» eingeladen. Elf von ihnen werden kommenden Samstag im Saal Recto Verso in Grône die Bühne bespielen. Unter ihnen auch der Oberwalliser Doppelsieger Cedric Ritler.

Wie die Verantwortlichen am Sonntag mitteilten, werde so «die Crème de la Crème einer Generation von Walliser Solisten zusammengebracht». Die elf Musiker - einer von ihnen ist der Oberwalliser Cedric Ritler, der Walliser Meister 2018 und 2019 - werden nicht vor einer Jury auftreten, es gehe nur um «die Freude an der Musik». Jedoch werde es - gemäss «demokratischer Tradition der Schweiz» - eine Abstimmung geben, um den Publikumspreis, den «Coup de Coeur», zu vergeben.

Zu hören sein werden ausschliesslich Soli. Darunter Stücke von Walliser Komponisten: «Concertino in Blue», «The King of Hell» und «Unexplored Lands» von Bertrand Moren, «The Hypnotist» und «The Golden Knight» von Gilles Rocha, «Dinardzade» von Eddy Debons und «Burning Style» von Cédric Vergère. Aber auch Brass Band-Klassiker wie «Harlequin» von Philip Sparke oder «Concertpiece» von James Curnow oder «auch völlig unvergleichliche Stücke», wie «Sonatine» von Jean Françaix oder der «Chorus» von Koen Seversens.

Die Walliser Solistenmeisterschaft (WJSQW) sei «eine der anspruchsvollsten Wettbewerbe des Landes». Viele der Sieger hätten Karriere gemacht: So spiele David Rey, der erste Walliser Meister (1995), als Soloposaunist mit der Brüsseler Philharmonie. Weitere Champions haben nationale und europäische Titel gewonnen.

pd/tma

05. Januar 2020, 11:52

