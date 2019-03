Im Banne der Artistik

Olivier Imboden, Produzent, kündete die Umbilical Brothers humorvoll an. Foto: FOTO: CHRISTIAN PFAMMATTER

Nacho Ricci zeigte Vorwärtssalto am Vertikalseil. Foto: FOTO: CHRISTIAN PFAMMATTER

Grosses Finale an der Artistika 2019 Foto: FOTO: CHRISTIAN PFAMMATTER

Es gibt Abende, da finden selbst ambitionierte Mäkler nichts zu beanstanden. Die Artistika 2019 war so ein Anlass. Da stimmte einfach alles. Das Stelldichein der ausgewählten Artistinnen und Artisten war Weltklasse.

Schon zum siebten Mal fand am Samstag, 23.03.2019, das Internationale Artistikfestival, die Artistika, im Theater La Poste in Visp statt. Vor ausverkauften Rängen wurde gezeigt, was die Elite der internationalen Artistinnen und Artisten zu bieten hat. Das war beeindruckend, poetisch und zauberhaft zugleich.

Der Abend begann mit der Präsentation der Jury. Schon das war spektakulär. Die Jury bestand nicht aus finster blickenden Kravattenträgern, sondern sie setzte sich aus Könnern und Kennern der Szene zusammen. Das stellten sie gleich zu Beginn der Show unter Beweis. Jongleur und Comedian David Burlet, Bauchredner Frank Rossi mit seinem liebenswerten sprechenden Hasen und Alexander Lane mit einer Cry-Rad-Darbietung versetzten das Publikum ins Staunen und Träumen.

Duo «MainTenanT» räumte ab

Locker und souverän führten Karim Habli und Michèle Ursprung durch den Abend. Sie hatten sichtlich Spass auf der Bühne und diese Stimmung übertrug sich sowohl auf die Künstlerinnen und Künstler wie auch aufs Publikum.Wer gestern die sechs Showeinlagen im Theater La Poste miterlebt hat, wird wahrscheinlich fortan die Akrobatikpräsentationen in Zirkussen mit anderen Augen sehen.

Abräumer des Abends war das Duo «MainTenanT» mit ihrer Darbietung zwischen Ballett und schwierigsten Akrobatik-Elementen. Sie gewannen den 1. Preis der Jury und den Publikumspreis. Den 2. Preis erhielt Anton Belyakov mit einer Badewannen-Handstandnummer und der 3. Preis ging an Alyona Pavlova und ihre spektakuläre Luftring-Performance. Einheimisches Schaffen durfte an der Artistika 2019 auch nicht fehlen. So holte der Sing & Songwriter Mike Sterren mit seinem Wallisertiitschu-Lied «Alte Chopf» viele Sympathien beim Publikum ab.

Mehr Fotos und mehr Informationen zur Artistika 2019 finden Sie im Walliser Bote vom 25.03.2019.

24. März 2019, 12:01

