Musik, Natur und Genuss vereint

Wandern und sich dabei kulinarisch und musikalisch verwöhnen lassen: Das Konzept der ersten Musikalischen Genusswanderung ging auf.

Über 150 Leute aus der Region, aber auch aus der Deutschschweiz, nahmen an der ersten Musikalischen Genusswanderung in Gampel-Bratsch teil. An zehn verschiedenen Posten konnten sich die Gäste am vergangenen Samstag verpflegen lassen und dabei verschiedenste Kurzkonzerte geniessen. Ein Konzept, dass ankam. «Die Idee, die verschiedenen musikalischen Vereine und Veranstalter der Region Gampel-Bratsch sowie die Alpgenossenschaften in die Genusswanderung zu integrieren, hat grossen Anklang gefunden», sagt Silvia Schmidt, Präsidentin von Gampel-Bratsch Tourismus. Stimmung und Ambiente seien ausgezeichnet gewesen, das Wetter passend, die Rückmeldungen entsprechend positiv.

Regionale Spezialitäten

Der Rundgang startete bei der Talstation der Luftseilbahn Gampel–Jeizinen und führte via Engersch, Niven- und Feselalp zurück nach Jeizinen. An insgesamt zehn Posten wurde ein musikalisches Stelldichein geboten in Kombination mit passenden kulinarischen Spezialitäten. So konnte man während des Tages verschiedene Kurzkonzerte geniessen, von Klassik bis Blasmusik, vom Jazz zum Country, vom Ländler zum Blues bis hin zum Partysound. An jedem Zwischenhalt wurden die Teilnehmende mit regionalen und aussergewöhnlichen Spezialitäten wie Lammbratwürste, Bier-Risotto, Fackel-Spiessli, verschiedenen Alpkäsevariationen oder süssen Kuchenvariationen verköstigt. In den Jeiziner Dorfbeizen liessen die Gäste den Abend genüsslich ausklingen.

15. Juli 2019, 18:47

