"Pakt um die Sonne" war ein Erfolg

Insgesamt zwölf Mal war in Eyholz das Theater "Pakt der Sonne" zu sehen. Foto: zvg

Vom 18. Oktober bis 2. November war in Eyholz das Schauspiel "Pakt um die Sonne" zu sehen. Die Verantwortlichen ziehen zu den Aufführungen eine positive Bilanz.

Insgesamt zwölf Mal war in den vergangenen Wochen in Eyholz das Theater "Pakt um die Sonne" zu sehen. Laut den Verantwortlichen hat sich der Aufwand gelohnt. Bei allen Aufführungen habe man die Besucher ins Mittelalter zurückversetzen können und diesen auf mystische Art aufgezeigt, weshalb Eyholz im Winter auf die Sonne verzichten müsse.

"Die tollen Feedbacks der Gäste spornen uns von Eyholz Kultur an, weitere Projekte zu lancieren", so die Verantwortlichen. Eine Theateraufführung sei jedoch in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

wh

05. November 2019, 15:55

