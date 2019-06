Rachel Pralong neue Präsidentin von Kultur Wallis

Der Verein Kultur Wallis wird ab 1. Juli 2019 neu von Rachel Pralong präsidiert, Chefin der Dienststelle für Kultur, Sport und Integration der Stadt Siders. Sie folgt auf Gaëlle Métrailler, die ihr Amt als Kulturdelegierte der Stadt Sitten niederlegt, nachdem sie dem Verein fast sechs Jahre lang vorgestanden hat.

Seit 2014 hat Gaëlle Métrailler, Kulturdelegierte der Stadt Sitten, dem Verein vorgestanden. Unter ihrer Präsidentschaft ist Anfang 2016 Jean-Pierre Pralong zum ersten Direktor ernannt worden. Gaëlle Métrailler legt ihr Amt bei der Stadt Sitten im Juli 2019 nieder, um die Führung der Dienststelle für Kultur der Stadt Neuchâtel zu übernehmen.

Vom 1. Juli 2019 an wird Rachel Pralong als dritte Präsidentin dem Verein CVKW vorstehen. Zurzeit amtet sie als Chefin der Dienststelle für Kultur, Sport und Integration der Stadt Siders. Einer der Hauptaufgaben von CVKW sei es, so wird Pralong in einer Mttielung zitiert, die Kultur zu einem treibenden Faktor für die Entwicklung des Kantons zu machen.

Rachel Pralong wird einerseits den aus Vizepräsident Carlo Schmidt (Gemeinde Leuk) und Mitglied Mads Olesen (Gemeinde Martinach) bestehenden Vorstand präsidieren und andererseits die Generalversammlung des Vereins CVKW. Letztere setzt sich aus Vertretern von Walliser Gemeinden mit einem Kulturdelegierten (zehn Mitglieder) sowie Vertretern der Dienststelle für Kultur des Kantons Wallis (zwei Mitglieder) zusammen.

pd / pan

13. Juni 2019, 09:50

Artikel teilen