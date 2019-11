"Walliser Seema" mit neuem Album am Start

Die Band "Walliser Seema" ist mit einem neuen Live-Album am Start. Foto: Soblu Weina

Nach einem Projekt mit der Blasmusik Albinen folgte für die Band "Walliser Seema" ein weiteres mit einem Ensemble der Musikgesellschaften Collombey und Muraz. Nun erscheint das Live-Album.

Letztes Jahr startete die Band "Walliser Seema" mit der Musikgesellschaft Alpenrose aus Albinen ein gemeinsames Konzertprojekt. Das Spektakel kam in Siders und in Visp zur Aufführung. Von diesem Projekt erfuhren auch die Musikgesellschaften von Collombey und Muraz und zeigten sich daran interessiert. Es fiel dann der Entscheid, das Projekt mit einem Ensemble der beiden Musiken umzusetzen. Das Ergebnis war gemäss Mitteilung so gelungen, dass sich die Band entschloss, ein Live-Album zu produzieren.

Das Album steht ab 22. November auf allen üblichen Plattformen zum Download zur Verfügung.

