Als amtierende Schweizermeisterinnen treten die Spielerinnen des Team Stern vom CC Oberwallis in den kommenden Tagen zu den Weltmeisterschaften im kanadischen Prince George an. Die vier Curlerinnen geben im Video einen Einblick in ihre Trainingseinheiten in Biel.

Thomas Allet

11. März 2020, 06:45

Artikel teilen