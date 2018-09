Edelweiss market: Bekenntnis zum Oberwallis

Im August ging der Edelweiss-market-Laden in Raron zu. Damit wurde auch die dritte und letzte Oberwalliser Filiale der Unterwalliser Ladenkette geschlossen. Trotzdem: Edelweiss market plant weiterhin, im Oberwallis Fuss zu fassen.

Im Unterwallis ist die Dorfladenkette Edelweiss market eine Erfolgsgeschichte. Diesen Frühling konnte in Ayent bereits die 30. Filiale eröffnet werden. Das 2008 von Sébastien Bruchez gegründete Walliser Unternehmen hat sich auf Tante-Emma-Läden mit konsequent lokaler Ausrichtung spezialisiert. Das Angebot ist genau auf die Bedürfnisse von ländlichen Gegenden und Bergdörfern zugeschnitten. Entgegen des allgemeinen Trends des «Lädelisterbens» scheint Bruchez mit diesem Konzept Erfolg zu haben. Kein Wunder also, dass er seine Fühler auch Richtung Oberwallis ausgestreckt hat. 2015 wurde in Raron der erste Laden im Oberwallis eröffnet. Später folgten in Obergesteln und St. German zwei weitere Filialen. Doch ganz so einfach wie im welschen Kantonsteil scheint es hier nicht zu funktionieren. Seit diesem August ist nun auch die dritte und letzte übrig gebliebene Edelweiss-market-Filiale in Raron zu. «Aus Gründen der Rentabilität mussten wir leider alle drei Geschäfte im Oberwallis wieder schliessen», begründet Bruchez das Vorgehen. Ist dies auch gleichbedeutend mit dem Ende des Engagements von Edelweiss market im Oberwallis? «Keineswegs», antwortet Bruchez, «ich bin davon überzeugt, dass wir auch im Oberwallis Erfolg haben können.» Zurzeit sei man schon in Verhandlungen, um einen neuen Laden zu eröffnen. Wo das genau sein wird, will Bruchez ­allerdings noch nicht verraten.

Frank O. Salzgeber

27. September 2018, 00:00

Artikel teilen