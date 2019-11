Gelungener Auftakt

Benjamin Weger erreicht mit der Schweizer Staffel zum Saisonstart in Östersund einen 6. Rang.

Im ersten Staffelrennen lief das Schweizer Team in der Besetzung Selna Gasparin, Lena

Häcki, Benjamin Weger und Jeremy Finello. Nach den ersten beiden Ablösungen lag die

Schweiz auf dem 5. Rang. Als zweite Läuferin hatte Lena Häcki eine Strafrunde absolvieren müssen.

In der dritten Ablösung war dann Benjamin Weger im Einsatz. Der Gommer verzeichnete im Schiessstand bei den zwei Schiessen je zwei Nachlader. Bis zur dritten Ablösung machte er noch einen Rang wett und übergab als Vierter an Jeremy Finello. Finello musste sich – auch wegen drei Nachladern im letzten Schiessen – noch

von Russland und Österreich überholen lassen.

So belegte die Schweiz in der Endabrechnung den 6. Rang. Der Rückstand auf die Spitze betrug 1 Minute und 55 Sekunden. Das lange souverän in Führung liegende italienische Team siegte am Ende knapp vor Norwegen und Schweden. Am Sonntag folgt für Benjamin Weger der erste Einzeleinsatz. Auf dem Programm in Östersund ist das Sprintrennen über 10 km.

30. November 2019, 18:30

