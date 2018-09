BLS befördert das 50-millionste Auto durch den Lötschbergtunnel

Am Autoverlad Lötschberg wurde am Donnerstag das 50-millionste Fahrzeug registriert. Foto: wb

Am Donnerstag hat die BLS am Lötschberg das 50-millionste Auto verladen. Zurzeit saniert das Bahnunternehmen für rund 105 Millionen Franken den Lötschberg-Scheiteltunnel. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden können.

Der 50-millionste Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag beim Autoverlad im bernischen Kandersteg um 13.10 Uhr registriert, wie die BLS in einer Mitteilung schreibt. Am Südportal in Goppenstein konnte der Autolenker einen Hotel-Gutschein in Empfang nehmen.

Seit 1960 transportier die BLS Autos auf Schienen durch den Lötschberg. 1,2 Millionen Autos sind es durchschnittlich pro Jahr.

Um die Verbindung zwischen Nord und Süd weiterhin zu gewährleisten, saniert das Bahnunternehmen zurzeit für rund 105 Millionen Franken den Lötschberg-Scheiteltunnel. Die 40-jährige Fahrbahn aus Holzschwellen und Schotter habe ausgedient, heisst es weiter. Eine neue Fahrbahn aus Beton soll für eine ruhigere Fahrt und einen günstigeren Unterhalt sorgen.

Während der vierjährigen Bauzeit bleibt der Autoverlad in Betrieb. Dadurch müssen die Arbeiten etappenweise ausgeführt werden und es kommt zu einem reduzierten Fahrplan. Intensive Bauarbeiten sind ab Ende Oktober 2018 geplant. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember verkehren zwei Autozüge pro Stunde und Richtung. Die Arbeiten am Tunnel werden voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen sein.

