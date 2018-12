Dichterer Fahrplan und höhere Preise am Autoverlad Simplon

Bahnverkehr | BLS passt Fahrplan und Preise an

Ab dem 9. Dezember verkehren am Simplon während den Wochenenden mehr Autoverladezüge. Foto: Walliser Bote

Ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember erhöht die BLS die Frequenzen am Autoverlad Simplon. Auch die Preise steigen an.

Neu verkehren gemäss Mitteilung der BLS an sämtlichen Wochenenden stündlich Züge sowohl ab Brig wie auch ab Iselle. Bisher galt der Stundentakt nur während Feiertagen sowie an nachfragestarken Wochenenden im Sommer und im Herbst. Wochentags verkehren die Autoverladezüge weiterhin alle 90 Minuten.

Aufgrund des ausgebauten Angebots, so die BLS weiter, werden auch die Preise angepasst. Der Preis für eine einzelne Fahrt wird von 22 auf 26 Franken erhöht. Auf Online-Billette wird eine Ermässigung von 2 Franken gewährt, sodass Online-Billette neu 24 statt 21 Franken kosten. Für Busse ab zehn Plätzen und Wohnmobile über 3,5 Tonnen Gewicht kostet eine Fahrt neu 45 statt 40 Franken.

Der Ausbau des Angebots sie in Zusammenarbeit mit dem Kanton Wallis festgelgt worden.

05. Dezember 2018, 12:57

