Claude Amacker holt sich den Schweizermeistertitel

Am vergangenen Samstag hat in Unterägeri im Kanton Zug die 21. Austragung der Schweizermeisterschaft beim Natural Bodybuilding SNBF stattgefunden. Beide Teilnehmer aus dem Oberwallis erreichten dabei Top-Platzierungen.

Bei der diesjährigen Natrual-Bodybuilding-Schweizermeisterschaft SNBF standen erstmals zwei Athleten aus dem Oberwallis am Start, welche beide unter der Flagge des Fitness Palace in Brig starteten. In der Kategorie bis 70 Kilogramm erkämpfte sich David Imesch den sechsten Platz. Claude Amacker dominierte seinerseits in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. Sein hartes Training wurde durch den Schweizermeister Titel belohnt.

Gemäss Angaben der Swiss Natural Bodybuilding and Fitness Federation (SNBF) dürfen an deren Meisterschaften nur Athleten teilnehmen, die seit mindestens sieben Jahren keine verbotenen Substanzen zu sich genommen haben. Dabei halte man sich an die offizielle Dopingliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und würde zusätzlich weitere Substanzen verbieten, welche man als problematisch erachte.

pd / pan

22. Oktober 2018, 08:13

