Es ist 60,41 Meter lang

Marktstände mit Handwerk, Brauchtum und kulinarischen Walliser Köstlichkeiten, musikalische Unterhaltung, Cordon bleu-Showkochen und Weltrekordversuch lockte zahlreiche Besucher nach Brig. Anlässlich des Festivals wurde am Samstag zudem das längste Cordon bleu der Welt, mit 60,41 Metern, gebraten.

Die Mitarbeitenden von Gaumenzauber steckten viele Stunden in die Vorbereitung zum Weltrekordversuch, der am Samstag gelang. Mit dem längsten Cordon bleu der Welt wurden nicht nur die anwesenden Alpenchöre aus dem In- und Ausland sondern auch die zahlreichen Gäste verköstigt. Zirka 200 Kilogramm Schweinefleisch, Kiloweise Rohschinken und Raclettekäse wurden im ellenlangen Cordon bleu verarbeitet.

In der Bilderstrecke finden Sie einige Impressionen vom Festival und dem Weltrekordversuch.

meb

21. September 2019, 12:41

