Die kleinen Maschgini hatten Glis fest im Griff

Am «feiste Donnschtag» zelebrierten nun auch die jüngsten Fasnächtler die fünfte Jahreszeit so richtig. Zahlreiche Zuschauer erfreuten sich an den kleinen und grossen Maschgini.

Konfettiregen und jede Menge verkleidete Kinder und deren Begleitpersonen waren am Donnerstagnachmittag in Glis zu sehen. Abermals präsentierten auch die jüngsten Fasnächtler voller Stolz ihre selbstgemachten Kostüme. Der von der Bäjizunft und dem Türkenbund gemeinsam organisierte Kinderumzug führte von der Garage Gesell auf den Dorfplatz in Glis. Die drei Kategorien «kleine Gruppe», «mittlere Gruppe» und «grosse Gruppe» wurden von der Jury nach Aktualität, Aufmachung und Verhalten juriert. Der Umzug dauerte rund zwei Stunden.

Spitzenreiter bei den Sujets war auch im Oberwallis das Klima. So zogen beispielsweise Kinder als Greta Thunberg verkleidet durch die Strassen. Aber auch Schneemänner waren zu sehen. Und auch Social Media war Thema am Umzug.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten den Umzug mit und erfreuten sich am bunten Tross. Aber sehen Sie selbst:

ip

20. Februar 2020, 14:24

