Wirtschaft | Lonza-CEO Richard Ridinger am Unternehmerfrühstück in Naters

Die Lonza ist auf Erfolgskurs. Und das hängt auch mit ihrem Chef Richard Ridinger zusammen. Der Standort Visp soll zum Leuchtturm des Konzerns werden.

Der Lonza-CEO Richard Ridinger hielt am Unternehmerfrühstück der Raiffeisenbank Belalp-Simplon ein spannendes Referat. Und geizte dabei nicht, seine Unternehmung in den besten Worten zu loben. Grund dafür hat er allem Anschein nach genug. Denn unternehmerisch steht die Lonza sehr gut da. Und ihr Chef erhielt kürzlich sogar die Auszeichnung Chef des Jahres.

Als Ridinger das Ruder übernahm, dümpelte die Aktie der Lonza bei 30 Franken und jetzt, sechs Jahre später, notiert der Lonza-Titel bei über 300 Franken. Ohne Zweifel ein Erfolgszeugnis für den Deutschen Geschäftsmann.

In Zukunft wolle die Lonza auch weiter auf den Standort Visp setzen. Visp solle zum Leuchtturm der Lonza Group werden, weshalb auch weiterhin kräftig investiert werde. Momentan befinde man sich in der Phase, bei der es viele sehr talentierte Mitarbeiter zu rekrutieren gebe. Und auch wenn sich die Firma in einem immer fortwährenden Prozess weiterentwickelt, ist sich Ridinger sicher: «Die Kronjuwelen bleiben in Visp.»

Mehr zum Unternehmerfrühstück in Naters erfahren Sie im «Walliser Boten» vom 6. September 2018.

mgo

05. September 2018, 13:02

