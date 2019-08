Moosalpregion bietet Gästekarte neu in digitaler Form an

Die Moosalpregion wird digital: ab heute Dienstag wird die Gästekarte der Moosalpregion nämlich auch digital angeboten. Mit der Neuerung sollen administrative Hürden für Gäste wegfallen.

Man gehöre mit dem neuen Angebot einer digitalen Gästekarte zu den wenigen Tourismusdestinationen, welche ebendiesen Schritt umgesetzt hätten, heisst es in einer Mitteilung der Moosalp Tourismus AG.

Beim ab heute Dienstag eingeführten System, sendet der Vermieter oder der Hotelier seinen Gästen die Karte neu per Mausklick auf das Smartphone. Bisher wurden die Gästekarten auf ein plastifiziertes Papier ausgedruckt, welches anschliessend zugesendet oder übergeben wurde. Die gedruckte Form der Gästekarte bleibt gemäss Mitteilung nach wie vor bestehen.

Bisheriges System bleibt bestehen

In einer ersten Phase gilt die Neuerung für sämtliche Gäste der Gemeinde Bürchen. In einem weiteren Schritt folgt sodann die Umsetzung in Törbel.

Die Umstellung auf das digitale Angebot, so heisst es seitens der Moosalp Tourismus AG weiter, sei sowohl für die Gäste als auch für die Destination mit einigen Vorteilen verbunden. Mit dem Smartphone führe der Gast seine Karte stets bei sich. Zudem sei die Karte auch offline verfügbar, nachdem diese in einer Smartphone-App gespeichert wurde. Vermieter oder Hotelier würden ihrerseits flexibler agieren können, da die Erfassung der Gäste nun autonom ablaufen könne. Für die Tourismusorganisation würden Material- und Portokosten wegfallen, die Arbeitsabläufe würden vereinfacht.

pd / pan

20. August 2019, 07:52

Artikel teilen