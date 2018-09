Grosser Tag für 270 Absolventen

Bildung | Diplomfeier an der Fernfachhochschule Schweiz

540 Gäste aus der ganzen Schweiz fanden sich anlässlich der Diplomfeier in der Briger Simplonhalle ein. Foto: Christian Pfammatter

Rektor Michael Zurwerra konnte am Samstag insgesamt 270 Absolventen der FFHS ihr Diplom übergeben. Foto: Christian Pfammatter

An der Abschlussfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) haben am Samstag in Brig 270 Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom erhalten. Festredner und Nationalrat Felix Müri lobte die herausragende Leistung der Diplomanden.

Anlässlich der jährlichen Diplomfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in der mit 540 Gästen vollbesetzten Briger Simplonhalle konnte Rektor Michael Zurwerra am Samstag 270 Fernstudierenden ihr Diplom aushändigen. Felix Müri, Nationalrat und Präsident des politisch-strategischen Beirats der FFHS, hob bei seiner Gastrede den Einsatz der Neudiplomierten heraus.

Insgesamt haben 174 Absolventinnen und Absolventen aus der gesamten Schweiz ein Bachelorstudium (BSc) in Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen, 25 Personen ein Masterstudium (MSc) in Business Administration. 71 Personen nahmen ihre Diplome für eine Weiterbildung in Empfang, darunter auch erstmals Absolventen des neuen Weiterbildungsmasters MAS Wirtschaftspsychologie.

Zum Start des aktuellen Herbstsemesters verbuchte die FFHS knapp 2 300 Studierende, ein Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Walliser Diplomanden

BSc Betriebsökonomie: Judith Berchtold, Leander Eyer, Alexander Imseng, Nicole Cina, Carole Nellen

Judith Berchtold, Leander Eyer, Alexander Imseng, Nicole Cina, Carole Nellen BSc Wirtschaftsingenieurwesen: Nino Brunner, Jonas Chastonay, Frédéric Lorenz, Alain Roten, Sebastian Schaller, Matthias Schwestermann, Andreas Stöpfer, Pascal Wyssen

22. September 2018, 18:24

