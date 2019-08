Auf 1501 Metern über Meer. Erstmals in seiner fast 50-jährigen Geschichte wird das Eidgenössische Volksmusikfest in den Bergen stattfinden. Foto: Keystone

In drei Wochen geht das Eidgenössische Volksmusikfest in Crans-Montana über die Bühne. Die Organisatoren sind mit den letzten Vorbereitungen für den Empfang von rund 1400 Musikern und erwarteten 80 000 Besuchern beschäftigt.

Die Volksmusik-Familie trifft sich alle vier Jahre zu einem grossen gemeinsamen Fest. Während vier Tagen verwandelt sich Crans-Montana zur Bühne der Schweizer Volksmusik. Zum zweiten Mal nach 1987 – als das Eidgenössische in Martigny stattfand – findet der Grossanlass wieder im Kanton Wallis statt. Mit dem alle vier Jahr wiederkehrenden Eidgenössischen soll gemeinsam für die Schweizer Volksmusik ein national sichtbares Zeichen gesetzt werden, schreiben die Organisatoren in einem Communiqué: «Wir wollen zeigen was wir längst wissen. Die Schweiz ist ein Land mit vier Sprachen, mit vielen Kulturen, aber auch mit zahlreichen Volksmusikstilen», freut sich die Zentralpräsidentin des VSV, Ursula Haller, auf den bevorstehenden Grossanlass.

Das Eidgenössische 2019 schafft Erlebnisse

Wie immer am Eidgenössischen Volksmusikfest sollen die freien Musikvorträge und das freie Musizieren, auch in den Strassen von Crans-Montana, ein absolutes Highlight werden. Die verschiedenen Formationen geben dem Fest eine tiefe Basis an Schweizer Brauchtum. In fünf Vortragslokalen können Volksmusikformationen ihre Kompositionen Expertinnen und Experten präsentieren und werden dabei juriert. Im grossen Festgelände von Crans-Montana präsentiert sich die Schweizer Volksmusik zudem auf 15 Musikbühnen. Die beiden Orte werden durch eine «Volksmusikmeile» mit kulinarischen und musikalischen Erlebnissen verbunden.

Jugend komponiert «Ab is Wälschland....!»

Wie schon vor vier Jahren am letzten Eidgenössischen wurde speziell für den Grossanlass eine eigene «Hymne» komponiert. Diesmal allerdings von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern. Florian Wyrsch, Alessia Heim, Siro Odermatt, Eva Engler und Jérôme Kuhn haben unter Anleitung von Dani Häusler «Ab is Wälschland....!» komponiert. «Diese Hymne zeigt, welches Talent die jungen Komponistinnen und Komponisten in der Schweiz haben», sagt Erika Weibel, Leiterin dieses Projektes bei der SUISA Genossenschaft. «Die SUISA freut sich, dass sie die Entstehung dieses Stücks ermöglichen konnte.»

Festplakette für vier Tage

Mit der Viertagesplakette für nur 50 Franken ist man an allen Festtagen dabei und kann frei im Festgelände und in den Vortragslokalen ein- und ausgehen. Neben der Plakette für das gesamte Fest sind auch Tagesplaketten für CHF 15 erhältlich, geeignet wenn man einen Tagesbesuch in Crans-Montana plant. Die Festplakette ermöglicht auch den freien Zutritt ins Volksmusik-Kino, welches am Eidgenössischen Volksmusikfest 2019 seine Premiere feiert. Zudem kann man sich in der Region Crans-Montana mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln frei bewegen und hat Zutritt zum Volksmusikmarkt.

Wenn «079» plötzlich nach Schweizer Volksmusik klingt

Zur Bewerbung des Eidgenössischen Volksmusikfest hat das Organisationskomitee in Zusammenarbeit mit Valais/Wallis Promotion ein aussergewöhnliches Musikvideo lanciert. Darin wandelt der Hit «079» von Lo & Leduc zum Volksmusik-Hit, gespielt mit traditionellen Instrumenten des Genres. Die vielseitigen Interpreten des Stückes sind dabei alle auf ihrem Weg zum klingenden Herzen der Schweiz, ans Eidgenössische Volksmusikfest 2019, nach Crans-Montana zu sehen. «Die Umsetzung des '079'-Songs verkörpert die Tradition sowie die Moderne des Kantons Wallis. Das Video steht für die Schweizer Volksmusik, das Wallis und viel Schweizer Brauchtum. Wir sind mit der volkstümlichen Interpretation des Videos sehr zufrieden», betont Alessandro Marcolin, Marketingdirektor von Valais/Wallis Promotion.

pd/awo

28. August 2019, 13:30

