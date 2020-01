Foto-Finish an der Rollibock Trophy

Am Wochenende ging in der Aletsch Arena die dritte Ausgabe der Winter Rollibock Trophy über die Bühne. 22 Teilnehmende waren am Start dieses Hike- and Fly Events.

Gemäss Mitteilung der Aletsch Arena AG konnten die Teilnehmenden dank der guten Wetterbedingungen die gesamte Originalstrecke absolvieren. Die Startplätze auf der Fiescheralp, Bellwald und Chäserstatt mussten jedoch jeweils zu Fuss erreicht werden.

Sieger Joel Bruchez erreichte das Ziel nach 2300 zurückgelegten Höhenmetern in einer Zeit von 2.43 Stunden - nur wenige Sekunden vor dem Zweitplatzierten Nicola Heiniger. Auf den 3. Platz kam Bernhard Senn.

wh

27. Januar 2020, 10:30

