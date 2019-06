Freude über bestandene Prüfungen

Am Samstag erhielten in der «Zuckerpuppa» in Naters mit Monika Winter und Annina Ruppen die zwei ersten Lernenden des Betriebes ihre Diplome. Die zwei jungen Frauen dürfen sich nun offiziell als Praktikerinnen PrA in Restauration bezeichnen.

Vor zwei Jahren begannen Monika Winter (21) und Annina Ruppen (21) ihre Ausbildung im Café «Zuckerpuppa» in Naters. Nun durften die beiden bei einer kleinen Feier vor dem Café stolz ihre Diplome entgegennehmen. Teil der Feier waren einige kurze Reden, darunter auch von Monika Winter selbst, und ein gemütliches Apéro im familiären Kreis.

Die «Zuckerpuppa» ist dabei kein Café wie jedes andere. Hier arbeiten unter anderem Menschen mit Beeinträchtigungen und erhalten so die Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren und in das Berufsleben einzusteigen.

Für Ausbildnerin Sarah Imboden Reinke sowie die vielen Freiwilligen ist dies genauso mit Herausforderungen verbunden wie für die beiden ehemaligen Lernenden. Umso grösser war heute daher die Freude bei allen Beteiligten über die bestandenen Abschlussprüfungen und die somit erfolgreich abgeschlossene Lehre.

